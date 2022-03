Gabriele Muccino: "WIll Smith ha rovinato la serata più importante della sua vita"

Lo schiaffo che Will Smith ha rivolto a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 continua ad essere al centro dell'attenzione dei media internazionali, commentato e indagato talmente tanto da mettere in ombra anche la vittoria stessa come miglior attore protagonista di Smith nel film Una famiglia vincente.

Tra coloro che hanno espresso rammarico per l'accaduto, con il comico che ha fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith che soffre di alopecia e il successivo gesto del marito, c'è anche Gabriele Muccino che con l'interprete americano ha stretto un solido rapporto professionale e umano. Sua, infatti, è stata la regia de La ricerca della felicità che Smith ha interpretato con il figlio Jaden (anche lui pronto a dire la sua sulla discussa vicenda) e insieme hanno girato anche Sette anime. "Domani sera Will Smith vincerà l'Oscar che sfiorò per quindici voti con la nostra ricerca della felicità" scriveva Muccino alla vigilia dell'evento: "Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui, secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro le superstizioni e domani so che godrò con lui".

Domani sera Will Smith vincerà l’#Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui! #WillSmith — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 26, 2022

Il commento di Muccino al pugno di Smith

Dopo il gesto di Smith, Muccino è tornato sui social per commentare l'incidente: "Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora" si legge su Twitter. E intervistato da Repubblica, il regista ha aggiunto: "L'alopecia di Jada è un problema molto sentito, lui ha perso decisamente il controllo su una cosa che ha toccato la moglie e della quale lui fa una filosofia di vita. La sua famiglia non si tocca, è un blocco unico, è il mio orgoglio, io vivo per loro e loro per me, una filosofia smithiana questa della famiglia che va protetta come ogni attacco".

Muccino considera comunque "sconvolgente" la sua reazione: "La notte più importante della sua vita, il premio più desiderato in assoluto, rovinarla così lascia un grande amaro in bocca" ha aggiunto: "Non so neanche cosa scrivergli in questo momento. L'altro giorno ci siamo scritti pieni di gioia. Ora non so cosa resterà di questa notte, se l'Oscar o il pugno. È un grandissimo dolore, da amico, e mi sconcerta perché lui ha un enorme self control e senso di umorismo, spiccato nella vita e sul lavoro. Che sia caduto su una battuta fuori luogo mi colpisce, è un terreno su cui gioca meglio di altri, avrebbe potuto rispondere alla grande a parole a Chris Roth, che non lo abbia fatto dimostra un tallone d'Achille che non potevamo sospettare".