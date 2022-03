È morto William Hurt, attore premio Oscar per 'Il bacio della donna ragno'

È morto all'età di 71 anni William Hurt vincitore di un Oscar per 'Il bacio della donna ragno' nel 1985 e volto indimenticabile del 'Grande freddo", di Figlio di un dio minore, Turista per caso. Hurt è scomparso per cause naturali. “È con grande dolore - ha scritto il figlio, Will - che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William, padre adorato e attore vincitore di Oscar, una settimana prima del suo 72esimo compleanno".

Sex symbol e star del cinema, Hurt dagli anni '90 diede una svolta alla sua carriera alternando partecipazioni sul grande schermo a progetti televisivi come il fortunato personaggio della gola profonda nella serie tv "Damages". Più di settanta film i film interpretati, dal primo, "Stati di allucinazione", regia di Ken Russell, del 1980, all'ultimo, del 2021, "Black Widow", di Cate Shortland, una storia di spionaggio in cui aveva recitato insieme a Scarlett Johansson. Altri film culto sono stati "Brivido caldo", "Dentro la notizia", "Lost in Space" e l'ipnotico "The Village", di Night Shyamalan.