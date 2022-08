È morto Wolfang Petersen: il regista di Troy e La storia infinita

Wolfang Petersen, 81 anni, è morto nella sua casa di Los Angeles, a Brentwood, il 12 agosto ma la notizia è stata comunicata solo alcuni giorni dopo dalla moglie Maria-Antoinette Borgel, sua compagna per 44 anni. Tra i suoi successi più noti e annoverati tra i capolavori della storia del cinema ci sono La tempesta perfetta, Troy, La storia infinita.

Wolfang Petersen, la malattia e la vita privata

Wolfang Petersen per anni ha lottato contro un cancro al pancreas. Un uomo molto riservato di cui non si sa molto se non che è stato sposato due volte: la prima con l'attrice Ursula Sieg, dalla quale ha avuto un figlio, Daniel, nel 1968. Dopo 10 anni arrivò il divorzio e si risposò nel 1978 con l'assistente Maria-Antoinette Borgel, incontrata sul set del film Smog del 1973, il loro matrimonio è andato avanti per ben 44 anni. Petersen era anche nonno di due nipotini.

Wolfang Petersen, la carriera e il successo

La carriera di Petersen è iniziata in Germania nel 1941, appassionato al mondo del cinema inizia a lavorare ai suoi primi cortometraggi e film per la tv a metà degli anni '60, ma il successo vero e proprio arrivò nel 1981 con il film U-Boot 96 (Das Boot), il film ebbe un successo clamoroso anche fuori dalla Germania e ottenne sei nomination agli Oscar due dei quali erano per Petersen come migliore sceneggiatore e migliore regista.

Da quel momento non si fermò mai e lavorò a grandi successi internazionali: Prova schiacciante del 1991, Virus letale del 1995, Air Force One del 1997, Nel centro del mirino del 1998, La tempesta perfetta del 2000. E come non citare Troy del 2004 e Poseidon del 2006 e La storia infinita (1984).