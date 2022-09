Woody Allen annuncia l'addio al cinema

Woody Allen annuncia la fine della sua attività come regista dopo l'uscita del suo prossimo film. L'86enne ha dichiarato che il suo progetto è quello di dedicarsi alla scrittura di un romanzo. Le riprese del prossimo film di Allen, 'Wasp 22', inizieranno a Parigi nelle prossime settimane. "La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura", le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia.

All'inizio di quest'anno, Allen aveva già ammesso che la sua passione per il cinema aveva iniziato a svanire. Parlando con Alec Baldwin su Instagram Live, aveva detto: "Gran parte del brivido è sparito. Ora fai un film e ti ritrovi per un paio di settimane in un cinema, e poi passi allo streaming o al pay per view. Non è lo stesso. Non è così divertente per me. Ne farò un altro e vedrò come ci si sente".