Cinque ragazzi per me, penultima puntata: le anticipazioni

Cinque ragazzi per me si avvia alla conclusione: martedì 8 giugno alle ore 21.15 andrà in onda la settima e ultima puntata del "dating show" di Sky Uno. Vanessa, la single protagonista del settimo episodio, vive ancora con la madre e le sorelle ma ha voglia di trovare finalmente la propria indipendenza. Assistente amministrativa pavese di 32 anni è determinata e avventurosa ma tende a volte a "comandare" un po’ troppo e ama stare al centro dell’attenzione. Grande appassionata di teatro, ha anche l’hobby della recitazione. La sua ultima relazione è durata cinque mesi ed e? finita da poco perché ha perso d’intensità, ma la sua storia più importante e? stata con il primo ragazzo che ogni tanto ancora oggi si rifà vivo, pur senza convincerla mai fino in fondo. Vanessa ora cerca stabilita? e un uomo in grado di trasmettergliela: vuole essere corteggiata e trovare il vero amore, vuole sposarsi e avere dei bambini. Non ha paura di lanciarsi in nuove avventure, come ha fatto un paio d’anni fa, quando è partita, da sola, per un tour tra Australia e Asia. Per i cinque ragazzi che andranno a convivere con lei ogni momento sarà buono per fare colpo in un contesto che obbligherà tutti a essere diretti e spontanei. Nel corso delle giornate, Vanessa riceverà il prezioso aiuto delle due sorelle, le persone che la conoscono meglio e, con il passare delle ore, potrà eliminare chi l’avrà colpita meno: uno per volta finché non rimarrà solo il ragazzo con cui sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

I cinque pretendenti