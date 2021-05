Cinque ragazzi per me, le anticipazioni della quarta puntata

Teresa, 30 anni, commerciale di Canegate (Milano) sarà la protagonista della quarta puntata di "Cinque ragazzi per me", la variazione sul tema tra i dating show, prodotto da Fremantle, che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora.

Martedì 18 maggio alle 21.15 su Sky e Now sarà lei ad accogliere in casa cinque ragazzi che in amore vogliono fare sul serio: ognuno di loro avrà caratteristiche che lei reputa necessarie per iniziare una storia d’amore. Se trovare l’anima gemella è difficile, perché non provare andandoci a convivere (tutti e 6 insieme)? Per alcuni giorni condivideranno tutto, dalla colazione alla buonanotte, e di fatto saranno sempre obbligati a essere diretti e spontanei. Teresa riceverà anche il supporto di due amiche che la aiuteranno nei giudizi da dare ai pretendenti, ma sarà solo lei, col passare delle ore, a eliminare chi l’avrà colpita meno. Uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Teresa sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

I protagonisti del quarto episodio

Teresa, la single protagonista del quarto episodio di "Cinque ragazzi per me" ha origini napoletane ma dall’età di 11 anni vive a Canegrate, vicino Milano. Per anni giocatrice di pallavolo, le piace far divertire gli amici e tenere banco durante le cene con loro. Ha un figlio di 5 anni, avuto dal suo precedente compagno: la relazione finì dopo la scoperta di un tradimento. Sogna un vero principe azzurro che la rispetti come mamma e che la valorizzi come donna, non facendole mai mancare le piccole attenzioni quotidiane e riempiendola di coccole. Requisito fondamentale per il suo uomo ideale: l’allegria, deve sorridere sempre e avere la battuta pronta. I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono: