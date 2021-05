Cinque ragazzi per me, le anticipazioni della terza puntata

Torna martedì 11 maggio, alle 21.15 su Sky e Now, un nuovo appuntamento con "Cinque ragazzi per me", il dating show prodotto da Fremantle che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora.

Un’altra single, la 34enne Carlotta, titolare di un centro estetico di Premana (Lecco), accoglierà in casa cinque ragazzi, tutti in cerca dell’anima gemella: ognuno di loro avrà caratteristiche che lei reputa necessarie per iniziare una storia d’amore. Andranno a convivere tutti e 6 insieme, e per tutti sarà il miglior primo appuntamento della loro vita. Condivideranno ogni momento della giornata per almeno 4 giorni, e vivendo sotto lo stesso tetto tutti dovranno mettere al bando ogni filtro ed essere spontanei. Per aiutarla nelle scelte, Carlotta riceverà i preziosi consigli di sua sorella, ma sarà lei, col passare delle ore, a eliminare chi l’avrà colpita meno. Uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Carlotta sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

I protagonisti della puntata

Carlotta e? l’eterna innamorata, sempre fidanzata sin dall’età di 13 anni. La sua relazione più importante e? durata 7 anni ed è finita per una incapacità nella gestione della coppia. In seguito, si e? fidanzata con un ragazzo più giovane di lei di sette anni, che la tradiva. Nonostante questo, dice di essere sempre alla cerca della sua anima gemella. Se prova interesse per un uomo fa sempre il primo passo, e? molto istintiva, ma ha paura di fidarsi troppo delle persone. I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono: