La gaffe di Claudio Baglioni ai Seat Music Awards

L'emozione gioca brutti scherzi. E' il caso di Claudio Baglioni, che ieri sera è finito nel mirino della rete per alcune stonature sul palco dei 'Seat Music Awards' in onda in prima serata su Rai Uno. Pioggia di commenti su Twitter, dove l'evento è stato saldamente in testa tra i trend topic della serata.

L'artista romano si è esibito sulle note del suo brano Gli anni più belli, colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino, ma è incappato in qualche sbavatura. "Ma Baglioni sta stonando come se fossi io davanti allo specchio che canto Beyoncé o impressione mia?", scherza una utente. E ancora: "Aggiungere alla lista della cose terribili del 2020: le stecche di Baglioni". Anche se in fondo, conclude un altro spettatore, "Meglio un Baglioni stonato per l’emozione e per la ruggine dopo mesi senza concerti piuttosto che un trapper qualsiasi in playback. La musica live è imperfezione, lui calca i palchi da 50 anni e lo sa bene".

Al termine dell'esibizione, poi, lo stesso artista ha fatto mea culpa: "Grande! Ha confessato con modestia che ha stonato perché emozionato. Ci sta".

La prossima puntata dei Seat Music Awards

Ieri sul palco dei 'Seat Music Wards' ha sfilato il meglio della musica pop italiana. Da Zucchero a Emma Marrone, fino a Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso. A condurre la 14esima edizione della kermesse musicale Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La seconda puntata della manifestazione va in onda sabato 5 settembre a partire dalle 21.20.

Un'edizione molto speciale, quella in onda quest'anno. Per la prima volta infatti, non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente, la propria presenza e le loro esibizioni, ai lavoratori dello spettacolo, che in un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, sono stati duramente provati. Così i “Premi della Musica” diventano per l’occasione i “Premi dalla Musica”.

Ma Baglioni sta stonando come se fossi io davanti allo specchio che canto Beyoncé o impressione mia? #SeatMusicAwards2020 — angelica (@______Angelica_) September 2, 2020

Meglio un #Baglioni stonato per l’emozione e per la ruggine dopo mesi senza concerti piuttosto che un trapper qualsiasi in playback. La musica live è imperfezione, lui calca i palchi da 50 anni e lo sa bene.

#SeatMusicAwards2020 — Alessandro Iannacci (@AleIannacci) September 2, 2020

#SeatMusicAwards2020 BAglioni che appena entrato dice ''VIVA LA MUSICA DAL VIVO'' e poi stecche a non finire, e niente, fa già ridere così — Whyckie-Queenie ♔ (@WhyckieQueenie) September 2, 2020

