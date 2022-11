Clip manomesse al Gf Vip? Alfonso Signorini rompe il silenzio

Uno degli argomenti più scottanti e dibattuti al Gf Vip è quello dei filmati manipolati. Spesso vipponi colti in fragrante in atteggiamenti poco consoni o pizzicati a fare qualcosa di sbagliato, accusano la produzione di modificare le clip incriminate. Il padrone di casa Alfonso Signorini è intervenuto sul tanto spinoso argomento, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose.

La curiosità del pubblico

Nell’ultimo numero di Chi magazine è infatti stata recapitata al direttore della testata una lettera, in cui un lettore della rivista e fan del Grande Fratello, chiede delucidazioni al conduttore su questo argomento: “Vedo che i fuoriusciti dalla casa si lamentano spesso in diretta con lei che i filmati che mandate in onda non sono veritieri, perché montati ad arte. Lei come risponde a queste critiche, visto che firma anche il programma come autore? Mi piacerebbe leggere una sua risposta che facesse chiarezza su questo punto”, scrive il lettore.

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ci tiene chiarire le cose, sottolineando come questo leitmotiv sia del tutto infondato: “L’idea che il Gf costruisca a tavolino dinamiche fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere”, spiega.

Il presentatore interviene anche su un’altra questione, il suo ruolo in quanto autore del reality. Ci sarebbe anche lui dietro le clip manomesse? “Riguardo a me, è vero che il mio nome compare tra gli autori. Sono in primo luogo autore di me stesso e curo i contenuti della prima serata insieme con il mio gruppo di lavoro. Ma non mi occupo delle tanto incriminate clip, che vedo in diretta per la prima volta come tutti voi che seguite il programma da casa. Perché non lo faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente, neppure la voglia”, conclude.