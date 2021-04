Notte degli Oscar 2021, come seguire la cerimonia in diretta con Lillo e Anna Foglietta

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile l'appuntamento più atteso dal mondo del cinema. Da mezzanotte e un quarto cerimonia in diretta su Sky Cinema e in chiaro su Tv8. Intervista esclusiva a Laura Pausini, candidata per la Miglior canzone

È arrivato come ogni anno l’appuntamento più atteso dagli amanti del cinema: nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile Sky Cinema trasmetterà in diretta la Notte degli Oscar 2021. Appuntamento dalle 00:15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) per la magica notte con tutte le premiazioni. La 93ª edizione sarà trasmessa in diretta anche su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Dagli studi Sky, Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e alla giornalista di Sky Tg24 Denise Negri. Ospiti della maratona notturna l’attrice Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti), la regista e attrice Michela Andreozzi, l’attore Lillo e il giornalista esperto di moda Ildo Damiano. In un’intervista esclusiva a Sky Cinema, Laura Pausini, candidata agli Oscar per la Miglior canzone con "Io sì (Seen)", racconterà l’emozione per la nomination e la partecipazione alla Notte degli Oscar, il suo ricordo di Ennio Morricone e il suo rapporto con Sofia Loren. Per la prima volta, dalle 5 del mattino in diretta dalla Union Station di Los Angeles andrà in onda "Oscars After Dark 2021". Un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo catturando l’euforia e le emozioni della serata. È qui che si potranno seguire le interviste esclusive a tutti i vincitori ed è qui che i premiati vedranno per la prima volta il loro nome sull’ambita statuetta.