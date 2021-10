Playboy mette in copertina il primo "coniglietto" gay, chi è Bretman Rock

Rivoluzione a Playboy. Per la prima volta nella storia la rivista erotica statuitense ha deciso di mettere in copertina un uomo dichiaratamente gay. Imprenditore, influencer e make up artist, Bretman Rock, già indicato nel 2017 come uno dei trenta adolescenti più influenti al mondo dalla rivista Time, oggi entra ufficialmente nella storia del periodico fondato da Hugh Hefner.

Ventitré anni e 18 milioni di follower, il ragazzo ha condiviso su Instagram alcuni scatti della copertina che lo immortala. Non è certo la prima volta che un uomo appare sulla copertina di Playboy: il primo è stato lo stesso fondatore della rivista Hugh Hefner, mentre il secondo il musicista Bad Bunny. La differenza è che stavolta si tratta di un uomo apertamente omosessuale. Già noto allo showbiz, Bretman è attualmente in onda su MTV con un reality sulla propria vita. Sempre nel 2017, quando ha ottenuto il prestigioso riconoscimento sul Time, Forbes lo ha inserito nell’elenco dei 30 Under Asia – Media Marketing & Advertising. Due anni fa, infine, ha vinto un People’s Choice Awards, mentre quest’anno un MTV Movie Awards ed un TV Awards.