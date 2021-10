I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo terzo weekend di ottobre.

Tra la terza stagione di You che vedrà Joe alle prese con una misteriosa vicina di casa che lo ossessionerà, la seconda stagione de Il club delle babysitter e il nuovo film Mio fratello, mia sorella con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi ce n'è per tutti i gusti.

Ora non resta che scegliere se concedersi un weekend all'insegna del crime, un leggero e divertente fine settimana in compagnia di u gruppo di ragazze alle prese con primi amori, amicizie e la scoperta della loro personalità o una serata introspettiva con due fratelli che si ritrovano dopo essersi persi.

Per un weekend romantico: Guida astrologica per cuori infranti

Avete voglia di non pensare, godervi delle serate in piena leggerezza e in più siete amanti dell'astologia? Allora Guida astrologica per cuori infranti è la serie per voi. Uscita su Netflix il 27 ottobre, questo prodotto italiano da un lato conferma la solita incapacità delle serie italiane di creare trame innovative e originali, dall'altro rappresenta quel perfetto "comfort food" per tutti quelli che amano guardare storie dove si capisce, fin dall'inizio, cosa accadrà e dove andrà a finire il racconto. Ideale per gli inguaribili romantici e per chi ama fare match di coppia in base ai segni zodiacali, Guida astrologica per cuori infranti, con sei episodi da 30 minuti l'uno, racconterà la generazione dei 30enni alla ricerca dell'amore e saprà farvi compagnia in questo ultimo weekend di ottobre.

Per un fine settimana con i piedi per terra: Colin in bianco e nero

Il secondo consiglio per questo weekend è Colin in bianco e nero, la nuova serie Netflix che riporta con i piedi per terra e racconta la storia drammatica della vita di uno dei campioni di football americano più noti al mondo: Colin Kaepernick. La storia raccontata da questa miniserie drammatica, uscita su Netflix il 29 ottobre, è quella degli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca del famoso quarterback statunitense. Con sei episodi da 30 minuti, questa serie annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista.

Per delle serate di drammi d'amore: Il tempo che ti do

Passiamo all'ultimo consiglio seriale di questo weekend: Il tempo che ti do. Si tratta del titolo perfetto per tutti quelli che hanno voglia di addentrarsi nella mente e nell'anima di una donna con il cuore spezzato che cerca di rimettere in piedi la propria vita. Il tempo che ti do è un dramma spagnolo, ideato da Nadia de Santiago dove la protgonista, Lina cerca di sopravvivere alla fine della relazione con Nico cambiando casa, cambiando lavoro e lasciandosi andare a nuove esperienze. Con un viaggio attraverso il tempo, tra ricordi e immagini di un nuovo futuro, questa serie spagnola promette di scaldare il cuore e far riconoscere nella storia travagliata di Lina tante ragazze che come lei faticano a lasciarsi il passato alle spalle.