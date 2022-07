Costanzo chiede a Draghi di parlare in corsivo: "Se dia 'na mossa"

Il corsivo spopola sui social e non solo. Il nuovo fenomeno, lanciato su TikTok dalla 19enne Elisa Esposito, non travolge soltanto i giovanissimi ma incuriosisce anche i 'boomer', che si spaccano a metà fra chi punta il dito contro questo "fastidioso" modo di parlare - a detta loro - e chi invece si lancia, provando a comprenderlo e anche a parlarlo.

Da questa parte Maurizio Costanzo, che durante il suo programma 'Facciamo finta che', su R101, ha commentato: "Questa ragazzina che parla in corsivo io l'ho vista in tv, mi ha molto divertito e preferisco vedere lei che parla in corsivo che un ragioniere che parla normale. Viva la faccia di quella ragazzina che parlando in corsivo mi ha regalato una diversità, una sgrammaticatura. C'è bisogno di sgrammaticature, altrimenti moriamo nella noia del normale". D'accordo con lui il professor Raffaele Morelli: "Questo che dice Maurizio è un pensiero fondamentale. La normalità è amica dell'aridità, mentre il vero antidoto è la creatività. I giovani vengono al mondo per un solo motivo: cambiarlo".

Parlando di questa moda, Costanzo non ha perso occasione per lanciare una provocazione, sempre con la solita ironia che lo contraddistingue: "Ma pensa che bello se Draghi facesse un discorso in corsivo come quella ragazzina. Presidente Draghi, se dia 'na mossa, faccia così". Quando si dice 'modernizzare il linguaggio', a partire dalla politica...