Matteo Messina Denaro, Costanzo: "L'ha coperto mezza Sicilia"

L'arresto di Matteo Messina Denaro, catturato ieri in una clinica di Palermo dopo trent'anni di latitanza, è già una pagina di storia italiana. Il boss di Cosa Nostra stava seguendo delle cure oncologiche usando il nome di Andrea Bonafede, individuato e poi preso grazie alle intercettazioni e a indagini costanti delle forze dell'ordine. "L'ho appreso dal telegiornale e sono saltato dalla poltrona, pensavo non sarebbe mai potuto accadere" ha raccontato Maurizio Costanzo a Fanpage.

Il giornalista, che dal 1993 vive sotto scorta dopo l'attentato a cui è sopravvissuto (in macchina con lui c'era anche la moglie Maria De Filippi, ndr), gioisce come tutti gli italiani, forse anche di più: "È la dimostrazione che il lavoro costante delle forze dell'ordine può portare ad arrestare un ricercato numero uno come lui". Su come Messina Denaro sia riuscito a nascondersi in tutti questi anni non ha dubbi: "Penso che l'abbia coperto mezza Sicilia, adesso il divertimento degli inquirenti sarà di andare a scovare tutti quelli che lo hanno protetto in questi anni". Costanzo ha poi svelato: "I magistrati mi dissero che lui mi raggiunse ai Parioli per un sopralluogo, per capire se e come sarebbe stato possibile fare l'attentato fuori il teatro. Il Parioli era un luogo pubblico, non potevo controllare spettatore per spettatore. Avevo scelto di fare un lavoro pubblico e quindi in quel caso ne pagavo le conseguenze".

Maurizio Costanzo non si è mai pentito di essersi esposto nella lotta alla mafia, anche se essere sotto scorta da trent'anni è "una privazione di libertà notevole" ha detto, ricordando: "Per andare in Sicilia per una testimonianza hanno bonificato tutti i ponti dove sono passato. Situazione pesante da vivere". Infine ha concluso: "Penso che un giornalista debba fare quello che ho fatto io. Che fa? Fa l'omertoso? No, rischia e si batte per ciò in cui si crede. A un giornalista di oggi direi di farlo come l'ho fatto io, l'importante è che ne capisca l'importanza. Soccombere alla mafia non è possibile. Se facciamo questo mestiere usiamo i sistemi che abbiamo per denunciare. Facendo questo, di puntata in puntata, arrivai a intervistare Giovanni Falcone, ed è lì che iniziò la mia messa sotto accusa. È lì che diventai un loro bersaglio".