Crosetto risponde a Rovelli dopo le scuse di Ambra al concertone

Non si è spenta con le scuse pubbliche di Ambra la querelle lanciata ieri da Carlo Rovelli sul palco del Primo Maggio. Il fisico ha attaccato duramente il ministro della Difesa Guido Crosetto - pur senza nominarlo - alludendo a una sua presunta vicinanza con una delle più grandi fabbriche di armi del mondo.

La replica di Crosetto non si è fatta attendere: "Rovelli non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per fargli conoscere la persona - ha dichiarato a Repubblica - Io lavoro per la pace, non faccio il pacifista ma faccio il ministro. Lui faccia il fisico. Quando cambia settore compie qualche scivolone. Basta che nel suo studio dell'Ucraina non sbagli la parte per cui lavorare, perché normalmente chi è pacifista poi è per i russi. Qui invece siamo tutti per la pace in Ucraina".

"Bisogna anche conoscere cosa si è fatto prima. Quando avrà tempo lo inviterò a pranzo così gli faccio conoscere la persona e dorme tranquillo", ha concluso Crosetto.