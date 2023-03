Crozza-Feltri dà della "barbona" a Selvaggia Lucarelli: lei replica sui social

Ieri sera a finire tra le grinfie di Maurizio Crozza, nei panni di Feltri, è stata Selvaggia Lucarelli. Nel suo programma in onda su Nove - Fratelli di Crozza - il comico ha preso di mira la recente polemica sollevata dalla giornalista sul costo delle case a Milano, arrivando fino al fidanzato Lorenzo Biagiarelli e alla loro differenza d'età.

"Se sono inavvicinabili i prezzi, stattene lontana" ha esordito il giornalista, famoso per non avere peli sulla lingua, lanciando subito la prima frecciata: "In quanto a pezzenti siamo già in overbooking. Io dico delle verità fattuali. Se la Lucarelli è una barbona se ne vada verso la periferia, tipo Croazia, Moldavia, Bosnia. So che lì un posto nel sacco a pelo viene via a due soldi". Poi è stato il momento della sua storia d'amore: "La Lucarelli ha iniziato a insultare Milano perché non riesce a trovare il nido d'amore per lei e il suo giovane fidanzato, che abbiamo visto a Ballando con le stelle e che quest'anno mi pare abbia l'età per finire la terza media. Comprendo il disappunto della Lucarelli - ha continuato Crozza con la sua imitazione - che magari cercava casa per stare vicino al pediatra che cura il fidanzato".

Infine la stoccata definitiva: "Se lei va via dalla regione le case in Lombardia raddoppiano di valore. Io poi sono felice se va via da Milano perché sono animalista, lei rischia ogni giorno di essere investita perché gli automobilisti da noi non sono abituati a guidare evitando i cinghiali. Visto che è romana, che se ne stia a Roma dove può grufolare liberamente e al massimo quello che le può capitare è diventare porchetta, che però dai romani è apprezzatissima per cui per lei sarebbe come per noi giornalisti un Pulitzer".

La polemica sui social e la replica di Selvaggia Lucarelli

La satira di Crozza è stata molto criticata sui social, soprattutto per quanto riguarda la parte sulla differenza d'età tra Selvaggia Lucarelli e il fidanzato (lei ha 16 anni più di lui) e il paragone con il cinghiale, da qualcuno considerato body shaming. Non se l'è presa, invece, la diretta interessata, che al contrario ha apprezzato l'imitazione e replicato su Instagram con un divertito: "Barbona a tua sorella". Tra i commenti al post, la giornalista ha risposto anche a chi si è indignato: "Comunque è un fenomeno interessante quello della gente che si offende per interposta persona. Cioè, a me fa ridere, loro sono risentiti e non dovevano permettersi. Questo racconta parecchie cose dei problemi per la satira di 'sti tempi che non sono 'non si può più parlare di niente', ma la gente non sa proprio cosa sia la satira.