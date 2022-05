Dave Chapelle aggredito sul palco del festival targato Netflix

Lo stand-up comedian americano americano Dave Chappelle è stato aggredito martedì 3 maggio mentre si esibiva sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles.

Le riprese circolate su Twitter mostrano un uomo che si precipita con velocità sul palco per poi scagliarsi con veemenza contro il comico, durante lo show tenuto da la Chapelle nell’ambito del festival "Netflix is a Joke”, organizzato dalla popolare piattaforma streaming.

L’aggressore ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato dal personale di sicurezza e scortato fuori dalla struttura.

Non si conosce ancora l’identità dell’assalitore, ma un portavoce dell'Hollywood Bowl ha dichiarato all'agenzia di stampa PA Media che è stata aperta un'indagine sull’accaduto: “E’ in corso un indagine attiva sull’incidente avvenuto all'Hollywood Bowl il 3 maggio 2022 e non siamo in grado di commentare ulteriormente in questo momento”.

Secondo le ricostruzione della stampa americana, l'attore Jamie Foxx, presente tra il pubblico, si sarebbe precipitato per aiutare il comico e fermare l’assalitore. "Ogni volta che sei nei guai, Jamie Foxx si presenta con un cappello da sceriffo", ha ironizzato Chappelle.

Dave Chapelle e lo scontro con la comunità Lgbt

L’artista è uscito illeso dall’aggressione e ha prontamente commentando con tono scherzoso: "Era un uomo trans!”

Un riferimento alle battute al vetriolo di la Chapelle contro la comunità Lgbt, un tipo di ironia che già in passato l’aveva messo nei guai.

Proprio ad ottobre un centinaio di attivisti e dipendenti di Netflix avevano manifestato sotto gli uffici newyorchesi del colosso dello streaming per richiedere la chiusura dello spettacolo The Close in onda sulla piattaforma, giudicato transfobico. In risposta alle polemiche, sempre all'Hollywood Bowl Chapelle ha ribattuto: "Non mi piacciono molto questi nuovi gay: troppo sensibili, troppo fragili. Mi mancano i gay della vecchia scuola... i gay di Stonewall." Jaclyn Moore, scrittrice trans e showrunner della serie 'Dear White People', in un tweet ha detto che non avrebbe più lavorato con Netflix poiché la società continua a "trarre profitto da contenuti transfobici”.

La battuta di Chris Rock: “Era Will Smith?”

Mentre l’indagine cercherà di far chiarezza sull’accaduto, sul quale man mano emergono nuovi dettagli, infatti secondo l’Hollywood Reporter l’aggressore sarebbe anche stato munito di un coltello.

Al di là della paura e lo sgomento dell’inaspettata aggressione anche una battuta fatta da Chris Rock, anche lui protagonista del festival "Netflix is a Joke”, avrebbe sorpreso il pubblico.

Secondo Stephanie Wash, giornalista dell’Abc, Rock reduce dallo schiaffo di Will Smith agli Oscar avrebbe commentando l’aggressione a la Chapelle domandando con ironia al pubblico: “Era Will Smith?”

L’attore infatti dopo l’accaduto non si era mai pronunciato pubblicamente sulla diatriba avvenuta con il collega.