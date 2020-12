David Lynch approda su Netflix con una nuova serie tv: è Wisteria

La serie del maestro della regia cinematografica è in programma per essere realizzata durante la primavera 2021

Dopo il grande classico del mondo delle serie tv americane, I segreti di Twin Peaks e il suo sequel del 2017, Twin Peaks, David Lynch torna a lavorare alla produzione seriale con un nuovo progetto per la piattaforma Netflix. Si tratta di Wisteria, una serie tv creata da quello che viene considerato uno dei registi più importanti di quest'epoca e in programma, nella realizzazione, per la prossima primavera, per poi andare in onda sulla piattaforma di streaming più amata dal pubblico in data ancora da definire.

Le indiscrezioni svelano che il regista americano avrebbe già contattato la sua storica collaboratrice Sabrina S. Sutherland con cui ha lavorato già in I segreti di Twin Peaks e altri progetti cinematografici, e sarà proprio lei ad affiancarlo nella realizzazione di Wisteria, girata nei Calvert Studios di Los Angeles.

David Lynch, dopotutto, anche durante i mesi di lockdown si è dato da fare pubblicando diversi video su You Tube e ha dichiarato che "se non si fosse diffusa la pandemia che ci ha costretti a casa avrebbe senza dubbio fatto un film o una serie tv", e adesso, sembrerebbe proprio che lo farà davvero.