Sassoli, il dolore di Simona Ventura: "La fortuna di esserti amica, eri di un'altra categoria"

La notizia della morte di David Sassoli è stata un pugno nello stomaco per tanti colleghi e amici del giornalista, Presidente del Parlamento europeo, che ha dedicato la sua vita prima al giornalismo poi alla politica. Volto di spicco in Rai, durante la sua carriera ha avuto modo di lavorare anche con conduttori e personaggi televisivi che oggi lo ricordano con grande stima e affetto.

Un toccante omaggio arriva in queste ore anche da Simona Ventura, che gli ha dedicato un emozionante post su Instagram: "Eri di un'altra categoria - scrive commossa la conduttrice - Giornalista preparatissimo ma soprattutto di un'empatia e una simpatia travolgente. Ho avuto la grande fortuna di essere tua amica, in una Rai dove la collaborazione e la comunicazione tra informazione e intrattenimento erano strettissimi. Buon viaggio David. I'll never forget you".

Il post di Simona Ventura per David Sassoli

La morte di David Sassoli

David Sassoli è morto questa notte all'età di 65 anni. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sassoli non aveva mai parlato pubblicamente della malattia, un tumore maligno del sangue. A novembre aveva parlato del virus della legionella che lo aveva colpito. Si era ripreso bene e, proprio in quell'occasione, aveva girato un video per smentire ogni legame tra la malattia e il Covid, o il vaccino. All'epoca parlò di una "brutta" polmonite dovuta al batterio della legionella, con febbre "altissima" e ricovero conseguente a Strasburgo per poi tornare in Italia per la convalascenza.