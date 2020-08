Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi sospesi da Rtl dopo la lite? La radio rompe il silenzio

"Rtl 102.5 comunica, in relazione alle notizie prive di fondamento diffuse nelle scorse ore, che nessun conduttore della trasmissione Non Stop News è stato sospeso dall’onda. Il palinsesto della nuova stagione di Non Stop News, dopo la versione estiva, riprenderà il 7 settembre con la conduzione, dal lunedì al giovedì, di Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e, dal venerdì alla domenica, con la conduzione di Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli". Così la radio Rtl smentisce le indiscrezioni riguardanti Pierluig Diaco e Giusi Legrenzi dopo il clamore mediatico sollevato dalla lite avvenuta durante una delle ultime puntate della trasmissione 'Non Stop News'.

E' di questa mattina la viralizzazione in rete del video con la lite dei due (risalente però a tre giorni fa). Un battibecco nato dopo la decisione di Diaco di 'sviare' dal tema coronavirus nello spazio dedicato all'attualità. QUI LA DISCUSSIONE