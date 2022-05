Diodato strepitoso: incanta l’Italia con “Fai rumore”

Uno dei momenti più intensi e memorabili della serata inaugurale. Ieri, martedì 10 maggio, Antonio Diodato si è esibito al PalaOlimpico di Torino, in qualità di ospite della prima semifinale. Il cantante, che aveva trionfato al Festival di Sanremo 2020, ottenendo oltre alla vittoria il premio della critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla"con “Fai rumore”, era il rappresentante italiano designato per l’edizione che si sarebbe dovuta svolgere quell’anno a Rotterdam.

L’esplodere improvviso della pandemia aveva costretto a rimandare a tempi migliori la rassegna, nata nel Dopoguerra per unire i popoli europei grazie a un concorso canoro che si ispira proprio al nostro Festival più noto.

Diodato: "Fai rumore" incanta all'Eurovision 2022

Nel maggio 2020 Diodato fu tra i protagonisti di Eurovision: Europe Shine a Light e si esibì con "Fai rumore", uno dei brani simbolo di quel durissimo periodo del primo lockdown, dall'Arena di Verona, dove cantò anche "Nel blu dipinto di blu", un grande omaggio a Domenico Modugno.

Ieri sera, martedì 10 maggio, Diodato ha potuto portare sul palco la performance che aveva in mente a Rotterdam. L’intro al pianoforte, i ballerini che entrano in scena, fino a sollevarlo in aria in mezzo all’arena.

Gli applausi del pubblico italiano e i tanti messaggi di apprezzamento ricevuti dopo la sua esibizione televisiva l’hanno ripagato, almeno in parte, dell’occasione persa per non aver potuto prendere parte all’Eurovision Song Contest 2020.