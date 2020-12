Cosa vedere a Natale con tutta la famiglia su Disney+: 10 consigli su film e serie tv

Le feste di Natale sono, soprattutto per i più piccoli, un'occasione per passare un po' di tempo in più rispetto ai giorni normali davanti alla tv. Quest'anno, per ovvie ragioni, i momenti di ritrovo con amici e parenti, così come le uscite fuori casa, saranno limitati, e quindi per i genitori è ancora più importante pensare a cosa proporre di vedere insieme ai propri figli.

Ecco perché abbiamo selezionato 10 contenuti da vedere in tv con tutta la famiglia durante le feste di Natale, scegliendo dal catalogo di Disney+ (il costo dell'abbonamento è 69,99 euro l'anno o 6,99 euro al mese). Tra classici antichi e moderni, perle poco note, e ovviamente anche l'ultimo film della Pixar, abbiamo cercato di unire gusti e generi diversi (film e animazione), per venire incontro alle preferenze di grandi e piccoli.

La novità: Soul (2020)

"Pixar Animation Studios ti condurrà in un viaggio dalle strade di New York verso altri mondi per scoprire le risposte alle domande più importanti della vita": così Disney introduce al nuovo film d'animazione Pixar, in uscita il 25 dicembre (sarebbe dovuto uscire nei cinema a settembre).

Dai creatori di Inside Out e Coco, una storia su un musicista che scivola in un tombino e finisce nell'aldilà, tra Paradiso e "Anzitempo", ripercorrendo la propria vita.

Trailer

Speciale: Il Natale dei Simpson (1989-2020)

La serie dei Simpson è visibile interamente su Disney+, ma per Natale è stato preparato uno speciale che raccoglie tutte le puntate natalizie della famiglia di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Fanno parte di questa antologia episodi ormai leggendari, a partire dal primo in assoluto "Un Natale da cani" in cui conosciamo il Piccolo Aiutante di Babbo Natale, ma anche episodi più recenti come "Happy Krustmas" della 28esima stagione.

Sigla natalizia dell'episodio 25x8 "Il blues del Bianco Natal"

Romantico: 12 volte Natale (2011)

Variante del loop temporale di "Ricomincio da capo" o del recente "Palm Springs", questo film racconta la storia di una donna costretta a rivivere più volte un appuntamento al buio con un uomo il giorno della vigilia di Natale.

Chicca per gli amanti over 35 dei telefilm: il personaggio maschile di questo film è Mark Paul Gosselaar, lo Zack Morris di "Bayside School - Saved by the bell".

Trailer

Avventura: Marvel Super Hero Adventures - Combattimento glaciale (2015)

Per gli amanti delle storie con protagonisti i supereroi mascherati (e non), su Disney+ è disponibile il catalogo di contenuti Marvel. In particolare, questo film d'animazione del 2015 ci racconta del tentativo di Loki e Ymir di rubare i poteri a Babbo Natale, e della lotta degli Avengers (i Vendicatori) per proteggere Babbo e il Natale.

Trailer

Letterario: A Christmas Carol (2009) e Festa in casa Muppet (1992)

"Canto di Natale" di Charles Dickens è forse il romanzo che ha ispirato il maggior numero di adattamenti per il grande e piccolo schermo. Su Disney+ ve ne consigliamo due versioni: il film in CGI diretto da Robert Zemeckis e con Jim Carrey nei panni di Scrooge; e lo speciale dei Muppet con tutti i famosi pupazzi che affiancano Michael Caine.

Trailer del film

Trailer dei Muppet

Alternativo: La Bella e la Bestia - Un magico Natale (1997)

La Bella e la Bestia è un classico che merita di essere visto e rivisto all'infinito. Ma per chi cerca una variazione sul tema, c'è questo "racconto vecchio come il tempo" che ci porta al Natale boicottato dal Maestro Forte, intenzionato a separare per sempre Belle e la Bestia.

Una scena del film

Commedia: Mamma ho perso l'aereo (1990)

Un film che non ha bisogno di presentazioni, quello che ormai trent'anni fa lanciò la carriera di Macaulay Culkin, che interpreta il piccolo Kevin, rimasto per errore da solo a casa durante le feste, e per nulla intimorito dai tentativi di furto di due "poveri" ladri di appartamento.

Su Disney+ è disponibile anche il sequel "Mamma ho riperso l'aereo. Mi sono smarrito a New York"

La scena del bagno

Epico: Miracolo sulla 34ª strada (1947 e 1994)

Anche se si tratta di due film non certo recenti, soprattutto il primo, proviamo a descriverlo senza spoiler. Kris Kringle è un anziano signore assunto dai magazzini Macy's di New York per interpretare Babbo Natale. Kris prende molto seriamente il lavoro, forse troppo: sostiene infatti di essere lui il vero Santa Claus, e quasi tutti i bambini gli credono ciecamente.

Vale la pena vedere entrambi i film, sia quello di 73 anni fa, sia il remake del 1994. Ecco il trailer del primo

Di compagnia: Ceppo di Natale del Castello di Arendelle

Questo non è un film né un cartone, ma è una buona idea per il pranzo di Natale: 3 ore di camino scoppiettante da mettere in sottofondo. E non è un camino qualsiasi, ma quello del castello di Elsa e Anna, le protagoniste di Frozen, decorato con dettagli che i veri fan di Frozen riconosceranno di sicuro.