Cosa significa "droppare" su Instagram e perché è l'evoluzione delle catene di Sant'Antonio

"Io droppo e tu?". No, nessun errore, anzi è il "nuovo" trend dei social. In realtà così nuovo non è, ma da due giorni è diventata un'espressione virale. Il neologismo si è trasformato in una Catena di Sant'Antonio 3.0 che invita gli utenti a fare qualcosa - in questo caso condividere le foto dell'estate - altrimenti succederà qualcosa di terribile (ovvero passare un'estate orribile). Le similitudini con gli sms e i messaggi su WhatsApp o Messanger sono molte, è solo cambiato il social in cui la catena viene proposta e questo è stato sufficiente a riabilitare un'usanza considerata vecchia e noiosa.

Cosa significa droppare?

Prima di analizzare perché il drop di Instagram non è diverso dalla catena di Sant'Antonio, è giusto fare chiarezza sul significato di "droppare". Il neologismo nasce dal verbo inglese "to drop" che in generale significa cadere, ma che in base al contesto varia tra scendere, sganciare, buttare, sui social e in particolare Instagram viene usato con l'accezione di pubblicare. Il collegamento logico è semplice su Instagram per condividere qualcosa lo devi trascinare dalla galleria all'app lasciando cadere nel social il contenuto.

"To drop" ha però altri significati, come accennavamo cambia in base al contesto. Nella musica, soprattutto rap, viene utilizzato per indicare quando un nuovo album o singolo viene rilasciato, nel mondo del cinema e delle serie tv, se un contenuto viene droppato, vuol dire che ne viene interrotta la visione perché non piace e ancora, nei videogiochi significa raccogliere oggetti, soprattutto beni del nemico sconfitto. Parlando ancora del mondo dello spettacolo c'è anche il "mic drop" ovvero il gesto - che può essere anche mimato - di far cadere il microfono a terra alla fine di un'esibizione (cabaret, interventi etc...) o di un discorso particolarmente epico e considerato insuperabile.

Il "drop" dei social e le catene dei messaggi

I messaggi ciclici che promettono risultati miracolosi vengono inviati da centinaia e centinaia di anni, già nel 1800 si hanno i primi esempi in cui ogni lettera iniziava con l'invito a recitare l'Ave Maria per Sant'Antonio. Dalle lettere, gli sms, alle email ai messaggi su WhatsApp il succo non è mai cambiato e tutti abbiamo un po' odiato la persona che per prima ci ha inviato l'infausto testo. "E se davvero non lo condivido con altre 10 persone? Cosa succederà?", "Davvero sarò sfortunata o sfortunato?" o ancora "A me non importa di queste sciocchezze", queste alcune delle reazioni più comuni.

Su Instagram da circa due giorni sta succedendo la stessa cosa, una mega catena di Sant'Antonio che coinvolge tutti: vip e nip, odiatori dei messaggi spam e utenti che hanno colto l'occasione per condividere foto in costume o del mare. Funziona così: se guardando le storie delle persone che segui incappi nell'adesivo che invita a droppare le foto dell'estate devi farlo anche tu altrimenti "Chi non la droppa avrà un'estate terribile". Qualcuno vuole rischiare di passare un'estate priva di gioie? Non credo e così a cascata uno dopo l'altro ci troveremo a condividere foto di quando eravamo abbronzati.

Ma se ci sorprendiamo di questo nuovo trend su Instagram vuol dire che non ci siamo resi conto che dall'avvento di TikTok ogni video che viene pubblicato con la stessa canzone, lo stesso balletto, o comunque con il medesimo intento è in realtà una catena di Sant'Antonio che ha solo cambiato forma.