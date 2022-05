Drusilla Foer: "Fluidità? Gli italiani sono aperti, alle vecchine della Coop non gliene frega nulla"

A far sentire la sua voce nella Giornata Internazionale contro la omo-lesbo-bi-transfobia anche Drusilla Foer. L'attrice, che già a Sanremo aveva dato una meravigliosa lezione di 'unicità' con il suo monologo, ha commentato così ai microfoni di R101: "La riflessione che mi viene da fare oggi, e che è abbastanza tranquillizzante, è questa: voi sapete quanto per me questo sia un tema centrale, bisogna seguitare a parlarne finché non sarà più necessario parlarne, finché tutto diventerà molto naturale, ma io in questi giorni mi sono resa conto che in realtà il popolo italiano su questi temi è molto più aperto, molto più libero di certi vertici politici o certe maestranze politiche che mettono il cappello su questo tema o per promuoversi o per opporsi. In realtà io in giro vedo tanta tranquillità".

Routine secondo Drusilla: "Nei ragazzi il tema della fluidità è stato assunto, ma soprattutto le mie edorate vecchie della Coop sono tranquille, non gliene frega nulla di niente, tutti baciano chi vogliono - ha detto ancora durante la trasmissione Facciamo finta che, condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri - Stiamo insieme, semplicemente stiamo insieme, ci si diverte anche di più. Io direi stiamo insieme, passeggiamo a braccetto per la vita, magari io noto un lampione che mi fa sognare e la persona accanto a me nota una motocicletta roboante".

Chi è Drusilla Foer

Drusilla Foer è un personaggio inventato da Gianluca Gori, attore 55enne di Firenze che anni fa ha dato un nome al suo alter ego. Drusilla, appunto. Attrice teatrale e cinematografica, cantante, ma anche star del web, dove ha mosso i primi passi. E' in rete che Gori ha lanciato Drusilla Foer attraverso video di eleganti e allo stesso tempo travolgenti performance, poi la nobildonna toscana, icona di stile, è arrivata in tv. L'esordio sul piccolo schermo risale al 2012 nel programma di Serena Dandini The show must go off, su La7, e nello stesso anno ottiene un ruolo nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza. Cinque anni dopo è giudice di StraFactor - spin-off di X Factor - e sempre in tv gravita in diversi salotti, dal Maurizio Costanzo Show al talk di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne, su Rete 4. Dal 2018 porta avanti la sua tournée teatrale in Italia con lo spettacolo Eleganzissima. Quest'anno la consacrazione al Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice per una serata.