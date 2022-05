"Ho visto il video di quello che fanno le influencer a Dubai e sono scandalizzato". Cos'è il Dubai Porta Potty

Se avete frequentato Twitter o TikTok in questi giorni, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno degli innumerevoli video in cui qualcuno recita una frase che suona più o meno così: "Ho appena visto il video erotico delle influencer di Dubai Porta Potty e sono scandalizzato".

Affannarsi a cercare questa famosa clip dello scandalo nella rete più "generalista" è pressocché inutile, poiché è stata bannata dalla maggior parte dei social media, ma basta un giro su Telegram per rintracciare i frame che sarebbero oggetto di sconcerto. Il condizionale, come vedrete, è d'obbligo sin dal principio, poiché di certo in tutta questa storia ci sono solo voci di corridoio. O, peggio ancora, le voci di corridoio 2.0, ovvero quelle nate da una sorta di gioco del telefono che ha reso virale la questione. E la questione, per arrivare al punto, è che ci sarebbero alcune influencer di Instagram che avrebbero come attività professionale quella di prestarsi a pratiche sessuali che le vedono costrette a mangiare escrementi umani o dedicarsi alla zoofilia in cambio di lauti guadagni elargiti dai famosi ricchi di Dubai. D'altro canto però, questa stessa storia viene riproposta ciclicamente da anni. E c'è anche chi non ci vede altro che una diffusione di fake news a scopo sessista e razziale. Ma andiamo con ordine.

Anzi, partiamo proprio principo. Ovvero dal significato della parola "Porta Potty", che letteralmente significa proprio "Wc portatile". E che racconta di atti osceni in luoghi privatissimi, immortalati al centro appunto di questi video privi di censura. Ebbene, i video sono dati di fatto, esistono. E le immagini raccontano esattamente tali pratiche sessuali, in tutta la loro perversione. Ma nessuno ovviamente fa il nome di queste fantomatiche influencer coinvolte, sebbene tutti facciano leva sulla semplicistica associazione tra l'attività di influencer e quella delle escort attive nella capitale deli Emirati Arabi. "La clip ritrae un miliardario che commette l'atto su una prostituta. Fanno questo mantenersi a Dubai, sostiene qualcuno", si legge in calce al frame rintracciabile su Telegram.

"Perché ho guardato il video?". La parodie su TikTok

Una volta lanciato in rete l'hashtag #dubaiportapotty, c'è stata una sorta di cassa di risonanza di reazioni degli utenti che si mostravano sconcertati, disgustati e sconvolti di fronte alle immagini. Essi stessi sono diventati notizia. Tanti, su TikTok, gli iscritti che, inquadrandosi in volto, esprimono tutto il loro sdegno. Un'onda energetica e combinata di voyeurismo e indignazione che è diventata una bomba di viralità da centinaia di migliaia di visualizzazioni lasciata deflagrare in tutto il mondo. "Ho visto il video di porta potty Dubai! Ma perché non mi faccio i ca*zi miei per una volta nella vita?", scherza qualcuno. E ancora: "Perché l’ho visto? Ma che schifo è la prossima volta che mi dicono non cercare Dubai Porta Potty non lo faccio per davvero". E poi video con uomini e donne che si spalmano cioccolato in faccia a mo' di parodia. Eccetera eccetera. Una vera e propria valanga che ha reso notizia il video, a prescindere dalla verifica di veridicità dei fatti. Verifica che al momento noi limitiamo alla genesi puramente virtuale del fenomeno, senza indagini di campo.

I video su Telegram

Facciamo dunque un passo indietro. Fino alle origini. La prima volta che appare in Italia la parola "Dubai Porta Potty" su Google (nell'ultimo periodo e, sottolineiamo, nell'ultimo periodo) è il 28 aprile. Da lì si è innescata una curva in continua ascesa nelle ricerche degli utenti, che non si è fermata neanche oggi. Nel resto del mondo, invece, la curva comincia a crescere già il 22 aprile e scende il primo maggio, segno che il fenomeno comicia già a sgonfiarsi.

Al momento, si diceva, cercando sui social network è praticamente impossibile rintracciare il video, disponibile invece su Telegram, servizio di messaggistica istantanea. Ora, sebbene il video specifico dello scandalo riguardi appunto la pratica con gli escrementi, qui su Telegram le illazioni si ampliano, arrivando ad immagini in cui si vedono anche donne avere rapporti con diversi animali, cani e serpenti soprattutto. Ovviamente - lo ribadiamo - non c'è alcun riferimento ad alcuna influencer specifica né è possibile identificare la location in cui i video sono stati girati, sia essa Dubai o qualsiasi altra urbe del mondo. Ed è un continuo di gruppi che vengono creati e cancellati nel giro di poche ore. Gruppi che sostengono di esistere a scopo divulgativo e di denuncia (per chi ci vuole credere) e che promettono da un momento all'altro di fare il nome delle ragazze coinvolte (per chi ci vuole credere, ancora una volta).

In questa sua ultima fase, appunto, il fenomeno sembra aver preso potenza su TikTok. TikTok che, nelle clip dei suoi utenti, rimandava a Twitter per la visione del video. Peccato che poi lo stesso Twitter ha bannato il tutto.

La prima volta del "Dubai Porta Potty", nel 2012

Sottolineiamo "in questa ultima fase" perché, facendo ricerche più approfondite su Google, è possibile vedere come la chiave "Dubai Porta Potty" sia stata usata la prima volta già nel 2012. A parlarne è l'Urban Dictionary, un dizionario online ed indipendente dedicato ai neologismi e allo slang in lingua inglese, in cui alla rispettiva voce si legge: "Costose escort acquistate da ricchi uomini arabi ed europei per partecipare a 'feste in yacht' per più di $ 30.000 a pezzo. In realtà queste donne vengono portate su queste barche per farsi ca*are, da qui il nome Porta Potties". Lungi dal voler giudicare la veridicità dell'informazione, è però evidente che, se non altro, si tratta di un argomento che diventa ciclicamente trend negli anni. Non a caso, nel 2016, il tema torna virale su YouTube.

In basso l'Urban Dictionary

Andando invece ritroso su altre app, come Reddit, troviamo thread di sei anni fa in cui si denunciano le stesse pratiche e, a corredo, viene pubblicata la stessa identica foto diventata virale in queste ore, ovvero quella in cui una donna è sdraiata tra due uomini in abiti tradizionali del Emirati Arabi. Anche qui si fa riferimento alle influencer di Instagram e, a parlarne, è tale "Dani Leigh", che si descrive come blogger di viaggi ventenne che sostiene di sapere - non si sa bene come - che queste pratiche, in effetti, avvengono. "Hai mai guardato un modello Instagram e ti sei chiesto come fa a viaggiare costantemente per il mondo senza sembrare avere un lavoro o un vero lavoro di modella?", domanda. La risposta di molti, anzi di tutti, è ovviamente sì. Lei ha la spiegazione pronta in tasca. Ma c'è anche chi dissente: "Questo thread", sottolinea un utente, "è fake e sessista". Così nel 2016, così oggi. In un eterno ritorno dell'identico e del virale.