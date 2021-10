Ed Sheeran positivo al Covid: "Sto malissimo, pensate senza vaccino"

Anche Ed Sheeran positivo al coronavirus, vittima della nuova ondata di contagi che ha stravolto la Gran Bretagna.

Il cantante trentenne, “recordman” del panorama musicale mondiale (l’album 'Divide' è stato il primo e unico ad aver sorpassato i 10 miliardi di stream su Spotify e ha venduto oltre 150 milioni di singoli) ha confermato su Instagram di essere positivo alla covid-19 annunciando di "essere in isolamento e di stare seguendo le linee guida del governo. Questo significa che per adesso non sono in grado di portare avanti impegni che richiedono la mia presenza, e dunque farò la maggior parte delle interviste e performance da casa. Mi scuso con chiunque abbia deluso - ha concluso - State al sicuro".

Ed Sheeran da Fabio Fazio: "Non sto benissimo, devo stare in quarantena"

La prima intervista a distanza è andata in scena proprio domenica sera, quando Sheeran si è collegato dal Suffolk con Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai 2: "Mi dispiace moltissimo di deludere te e i miei fan italiani, vorrei essere lì, spero di riuscire a farmi perdonare presto, vi amo tutti", ha detto in italiano, passando poi all’inglese per spiegare le sue condizioni di salute: "Al momento non sto benissimo - ha ammesso con un sorriso - Sono positivo al covid, l'ho scoperto stamattina, è un momento in cui devo stare in quarantena, io e mia figlia. E dire che sono vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sarei stato ancora peggio".

La notizia arriva a pochi giorni dall’uscita del sui nuovo album, "=" (ovvero "equals"), anticipato dai singoli “Bad habits” e “Shivers”, e comporta anche l’assenza del cantante dalla nuova stagione di The Voice UK, in partenza il 25 ottobre, cui avrebbe dovuto partecipare nei panni di “mentor” al fianco di Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend e Blake Shelton.