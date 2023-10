Il tiktoker Eddy Beef picchiato a Milano: "Mi trasferirò al più presto, non mi sento al sicuro"

“Mi hanno spaccato la faccia a Milano” è la denuncia del noto TikToker da 800mila follower, Eddy Beef che gira per le strade del centro chiedendo quanto guadagnano le persone e quanto spendono per vestiti di lusso e macchine da urlo. “Ero con un mio amico imprenditore che sta finanziando un sacco di miei video”, video in cui vengono regalati soldi, PlayStation o prodotti Apple in giro per Milano. “Da quando abbiamo pubblicato il primo video tantissime persone hanno provato a seguirci”, e il tiktoker intende proprio pedinati. D’altro canto la visibilità guadagnata nel corso del tempo con questa tipologia di contenuti poteva essere un’arma a doppio taglio.

“Eravamo sul suo G Class (fuori strada Mercedes, ndr). Ho fatto per scendere dalla macchina e mi si sono affiancati due ragazzi che hanno visto i soldi che avevo in mano - spiega Eddy -. Hanno provato a rubarmeli, ma stupidamente, d’istinto, ho trattenuto la mazzetta”, in risposta il content creator ha ricevuto un pugno in piena faccia che mostra nel video come testimonianza della violenza subita.

“Per un po’ ci fermeremo da regalare soldi in giro per Milano”. Eddy Beef ha annunciato che il denaro dedicato a questo “progetto” verrà utilizzato per regalare una vacanza in villa a Bali a sconosciuti “l’importante è che si tratti di persone che registrano video sui social, anche se con profili piccoli”. Il tiktoker ha tenuto, poi, a precisare la pericolosità di Milano dal suo punto di vista, motivo per cui, sottolinea, “mi trasferirò al più preso”.