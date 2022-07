Edoardo Tavassi dopo l’Isola torna a lavoro: ecco di cosa si occupa

Questa edizione dell?Isola dei Famosi ha visto in scena anche famigliari di volti televisivi. Da Alessandro Iannoni a Edoardo Tavassi, sono stati tanti ?i parenti di?, che nel corso del reality, nonostante la non popolarit, hanno saputo far affezionare il pubblico.

Un?attenzione verso gli ex naufraghi che è proseguita anche dopo la conclusione del reality. Tanti telespettatori del programma hanno iniziato a seguire sui social i ?Nip? dell?Isola, incuriosendosi della loro vita reale lontano dai riflettori.

I fan del programma ricorderanno che Alessandro è uno studente universitario, il figlio di Carmen Di Pietro ha infatti abbandonato in anticipo il reality per poter proseguire gli studi in economia. Ed Edoardo Tavassi? Il fratello di Guendalina ha risposto alle curiosità del pubblico attraverso una diretta sui social.

L?occupazione di Edoardo Tavassi

In tanti hanno domandando al romano quale fosse la sua professione. "Lavoravo prima e lavoro mò?, ha spiegato Tavassi, dimostrando come l?esperienza televisiva l?abbia comunque mantenuto con i piedi a terra.

Dopo questa premessa Tavassi ha poi parlato più diffusamente del suo lavoro, spiegando che si occupa di fare video in ambito medico, in particolare relativi a interventi di chirurgia plastica. ?Lo facevo già prima e ho ricominciato?, ha spiegato.

Già nelle storie salvate il videomaker era intervenuto a spiegare ai followers la sua professione: ?Io ho una piccola società con Lucia (la sua migliore amica) che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Dentisti, osteopati, ma in particolare chirurgia plastica e medicina estetica e collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico essendo videomaker riprendo gli interventi di chirurgia, gli interventi?, disse all?epoca.

Nonostante il successo sul piccolo schermo Edoardo è tornato a lavoro, ma non disdegna comunque un ritorno in ambito televisivo, magari chissà proprio in un altro reality.