Nuovo Amore per Elisabetta Gregoraci? L'aereo con il messaggio misterioso durante Battiti Live

Nel 2017 si è concluso il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Negli anni a seguire alla showgirl calabrese sono state attribuiti diversi flirt e relazioni che non sono mai state ufficializzate. Da Pierpaolo Petrelli, passando per Francesco Bettuzzi sino a Stefano Coletti, tanti gli uomini che sono stati avvistati a fianco della Gregoraci, che tuttavia continua a dichiararsi single. L’ex signora Briatore ha più volte lamentato di non riuscire a trovare un fidanzato, e la colpa sarebbe tutta imputabile alla sua forte personalità, le sue spiccate doti organizzative, insomma l’essere "una donna tosta”, come ha rivelato durante un’intervista a Grazia. Intanto il cuore di Elisabetta continua a battere per un solo uomo, Nathan Falco, l’unico figlio della showgirl nato nel 2010 dalla relazione con Flavio Briatore. Ely si divide tra la vita di mamma di Nathan Falco a Montecarlo dove risiede, e gli impegni televisivi in Italia.

Chi è l’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci?

A seguito della partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020 si sono intensificati gli impegni della Gregoraci. Dopo la conduzione di “Made in Sud” e “Lo Zecchino d’oro”, la 42enne è ormai una presentatrice affermata, ora al timone di “Battiti Live”. Ely insieme ad Alan Palmieri è la padrona di casa del programma musicale che si svolge nelle piazze della Puglia. Proprio nella giornata di ieri, 10 luglio, si è svolta a Trani la finale del programma. Una serata speciale, anche per il messaggio che è comparso nei cieli della cittadina pugliese. Durante il pomeriggio Elisabetta e lo staff stavano facendo le prove di Battiti Live nel pomeriggio quando un aereo ha sorvolato il cielo con un messaggio rivolto alla conduttrice . “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”, si legge sul mezzo simile a quelli utilizzati durante il Grande Fratello. A pubblicare la foto dell'aereo romantico ci ha pensato Radio Norba. Resta da capire chi sia l’autore del tenero gesto, un nuovo amore o semplicemente il gesto di alcuni fan affezionati? Del resto la Gregoraci non è nuova a gesti d’amore appassionati. Lo scorso anno aveva ricevuto ben 300 rose rosse da un anonimo spasimante. Che il corteggiatore della Gregoraci abbia colpito ancora?