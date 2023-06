Elodie sbotta con un follower perché attacca il Gay Pride: "Il signor Mario che non ha un utero"

A pochi giorni dal Roma Pride l'atmosfera è infuocata, quella politica e non solo. La decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio alla grande manifestazione in programma nella Capitale sabato 10 giugno ha dato il via a una battaglia senza esclusione di colpi fra destra e sinistra, mentre l'opinione pubblica si schiera dall'una o dall'altra parte.

La polemica è appena iniziata e sui social diversi volti noti prendono una posizione netta, sostenendo la comunità lgbtq. Tra questi, in prima linea come sempre quando si tratta di diritti, Elodie (che lo scorso anno è stata la madrina del Roma Pride): "Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti - ha scritto tra le storie Instagram - Vergogna". A risponderle, però, è stato qualcuno che non è d'accordo con lei. "L'utero in affitto è un crimine" ha scritto (sbagliando a scrivere la parola utero, scritta "lutero", senza apostrofo) e la cantante poco dopo ha pubblicato lo screenshot, tuonando: "Il signor Mario che non ha un utero, che probabilmente non sa dove sia, che non sa neanche come si scrive. Bene direi".

È questa, infatti, la motivazione data dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Non possiamo sostenere iniziative pro utero in affitto". Secondo il governatore questa è una decisione che si è resa "necessaria e inevitabile" in seguito alle affermazioni e ai propositi contenuti nel manifesto dell'evento, intitolato "Queeresistenza". Contenuti che, secondo la Regione, violerebbero le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato "in buona fede".