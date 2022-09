Elodie (ancora) contro Giorgia Meloni: "Parla come un uomo del 1922"

Ieri alla Mostra del Cinema di Venezia è stato il momento di Elodie. A far parlare oggi, però, più che il film che la vede protagonista - 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa - sono le sue dichiarazioni su Giorgia Meloni.

Non è la prima volta che la cantante spara a zero sulla leader di Fratelli d'Italia - in passato definita "ignorante" (varie ed eventuali) -, ma nel pieno della campagna elettorale, a due settimane dalle elezioni, le sue parole hanno certamente un peso diverso. Durante la presentazione del film, un giornalista le ha chiesto cosa pensasse di quanto detto pochi giorni prima da Hilary Clinton sulla Meloni. L'ex segretaria di Stato degli Stati Uniti aveva sottolineato l'importanza dell'elezione della prima premier donna in un Paese, aggiungendo: "Non sono mai stata d'accordo con Margaret Thatcher ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee".

Certamente meno diplomatica Elodie, che ha risposto: "E' incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un'attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. E' incredibile come sia violenta e come sia poco donna". Affermazioni a cui Giorgia Meloni non ha replicato, almeno per il momento, che però fanno sussultare i sostenitori della possibile candidata premier del centrodestra (e non solo). "Se una cosa del genere si fosse detta su una donna di sinistra?" è la domanda più gettonata di queste ore. E, al di là di casacche e simpatie politiche, una riflessione sarebbe d'obbligo.