Lega ostacola legge contro l'omofobia, Elodie tuona: "Questa gente non dovrebbe stare in Parlamento"

E' un fiume in piena Elodie su Instagram dopo che il senatore leghista Simone Pillon ha detto di non voler dare priorità a Palazzo Madama al ddl Zan, ovvero la legge che punta a inasprire le pene per il reato d'odio e violenza contro gli omosessuali. La Lega, insomma, sarebbe pronta a ostacolare la legge contro l'omotransfobia che la comunità Lgbt - ma non solo - aspetta da tempo.

"Indegni" tuona la cantante, condividendo tra le storie uno degli articoli che riporta la notizia. E ancora: "Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica". Elodie pubblica anche lo stralcio di un'intervista rilasciata da Pillon, nella quale definisce Sanremo "un ossessivo Gay Pride" e un'altra in cui dice di voler impedire alle donne di abortire. Posizioni non solo non condivise, ma condannate da Elodie, da sempre in prima linea quando si tratta dei diritti degli omosessuali e delle donne. Appena due settimane fa, dopo il 'no' della Chiesa alle unioni gay, aveva scritto sempre sui social: "Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la 'benedizione' del Vaticano".

Sotto le storie Instagram di Elodie contro la Lega

Pillon sulla legge contro l'omotransfobia: "Non è una priorità"

Si allungano i tempi per il ddl Zan. "E' divisivo" per questo "in ufficio di presidenza di commissione Giustizia, abbiamo proposto ai colleghi di maggioranza di lavorare insieme su quei quattro o cinque ulteriori provvedimenti che si possano ragionevolmente condividere" ha detto il senatore Pillon, aggiungendo che la legge contro l'omotransfobia "non è una priorità, anche per come è ideata". Per Pillon ci sarebbero altre "riforme urgenti, di cui il Paese ha assoluto bisogno".