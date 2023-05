Elodie incredula vince il David di Donatello, sul palco la frecciatina velenosa: video

Sorpresa ai David di Donatello. Elodie vince il prestigioso premio per la miglior canzone originale, 'Proiettili' - scritta con Joan Thiele ed Elisa Toffoli - per il film di Pippo Mezzapesa 'Ti mangio il cuore', di cui è anche protagonista.

Primo David alla prima candidatura per la cantante, che ha reagito con grande incredulità ieri sera appena ha sentito Carlo Conti pronunciare il suo nome come vincitrice del premio. Sul palco, emozionatissima, Elodie ha detto poche parole ma sentite, lasciandosi sfuggire una frase che in molti hanno colto come una frecciatina: "Grazie. Sono veramente molto emozionata. Non me l'aspettavo, perché io non vinco mai, ma non è quello l'importante". Uno smacco nei confronti di Sanremo, che non l'ha mai vista sul podio? O più in generale si riferiva alla musica italiana, da cui si aspetterebbe più riconoscimenti?

Eppure il successo di Elodie è indiscutibile. La cantante ha poi continuato: "L'importante è fare delle belle cose, farle con amore e avere la possibilità. Avere la possibilità di incontrare persone generose e io ho avuto la fortuna di averne incontrare tante. Volevo ringraziare Elisa Toffoli, Joan che è qui, Emanuele, Pippo Mezzapesa per avermi dato la possibilità di fare questo film".