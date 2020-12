Emilio Fede positivo al coronavirus: è ricoverato

L'ex direttore del Tg4, agli arresti domiciliari in un hotel a Napoli, è stato trasportato nel Covid residence di Ponticelli

Emilio Fede è positivo al coronavirus. L'ex direttore del Tg4, come riporta Repubblica, è stato ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, struttura dell'Asl partenopea che assiste i pazienti positivi al virus con lievi sintomi.

Fede - 89 anni - che alloggia presso l'Hotel Santa Lucia di Napoli, in regime di arresti domiciliari, domenica è risultato positivo al tampone ed essendo necessario l'isolamento, è stato immediatamente trasferito nel centro covid perché nei prossimi giorni la struttura alberghierà verrà chiusa. Per il momento le sue condizioni sono buone e non presenta alcun sintomo.