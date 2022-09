Politici su TikTok, la replica dei ragazzi: "Non vi votiamo, vi prendiamo per il c*lo"

La risposta definitiva alla corsa dei politici su TikTok in cerca di voti "giovani" - da Berlusconi a Renzi a Calenda, tutti sono sbarcati sulla piattaforma cinese nelle ultime settimane - arriva per bocca di Emma Galeotti, 19 anni, creator comica di professione, che accusa i candidati alle elezioni di ipocrisia. "Politici - dice Emma in un video diventato virale nel pomeriggio di ieri, con oltre - 200mila views - sparite davvero da questo social, avete già Instagram e Facebook, qui non c'entrate niente, fate brutta figura: pensate che la gente ì vi mette like perché vi supporta? No, è perché vi prendiamo tutti per il cu*o, carissimi. Non siamo così stupidi che ci basta un video su siktok per votarvi perché è l'unica cosa che conosciamo".

Solo ieri due candidati sono approdati sulla app frequentata principalmente da under 30: si tratta di Silvia Berlusconi, Fdi, e Matteo Renzi, Italia Viva, entrambi alle prese con sketch autoironici per assecondare l'informalità del social cinese. Emma li accusa di proposte un tanto al chilo e li rappresenta nell'affannoso tentativo di trovare un dialogo con la suggente generazione z. "Vi piace l'istruzione? Ma la conoscete la parola istruzione? Oppure vi piace l'esercito? Io dico 'all in' nell'istruzione. Anzi, se votate il mio partito, avrete 10 euro in più sulla prepagata, e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio". "Date l'idea - conclude la tiktoker - di pensare che siamo plasmabili e rincogl*oniti, come se ci bastasse un video con scritte e musichette accattivanti e boom: votiamo per voi. Non credo proprio. L'unica cosa che possiamo fare, quando vi vediamo, è prendervi per il culo. Se volete intrattenerci va bene, ma non perdete tempo perché potreste fare molto altro".