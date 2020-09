Emma Marrone sbotta in diretta contro gli hater: "Tutti bravi dietro un telefono"

"La situazione social sta sfuggendo di mano". Emma Marrone è un fiume in piena durante la sua diretta Instagram e prima di ringraziare i fan per tutto il sostegno che le stanno dimostrando in questi primi giorni di 'Latina' - il nuovo singolo - sbotta contro gli hater: "Alcuni si sentono star così. Ma fermate il gioco perché non avete capito. Non è discriminando gli altri che diventate delle star".

"Nella vita ci sono due categorie - continua Emma - le belle persone e le brutte persone. Potete scegliere da che parte stare. Io vi dico che in un periodo così c'è tanto bisogno di persone perbene. Da dietro un telefono siamo tutti bravi". Poi il riferimento a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro ucciso a calci e pugni, che già ieri aveva ricordato in un post: "Non dimenticate quello è successo. Un ragazzo di 21 nni è morto. Poteva essere mio fratello, un amico. Impariamo a usare le parole, perché sono importanti, e anche i gesti. E' inutile che mettiamo le bandierine e cose così. Questo ci renderà tutti delle persone migliori. Spero di non vedere più polemiche. Rendetevi conto di quello che sta accadendo nel mondo, in generale". Lezione imparata, si spera.

La polemica per la foto con Kanye West

Lo sfogo di Emma Marrone arriva a meno di 24 ore dal polverone che aveva sollevato una sua vecchia foto con Kanye West, pubblicata da un profilo Twitter. "Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare", si leggeva (il post è stato rimosso, dopo le scuse da parte del proprietario dell'account): un tweet dal chiaro intento ironico che invece ha scatenato una vera e propria ondata d'odio nei confronti dell'artista. "Questo 'ragazzo nero' è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?". Così la cantante aveva risposto già ieri per mettere a tacere una polemica triste, oltre che sterile. Evidentemente serviva un ripasso.