Enrico Brignano in lacrime per l'addio a Gigi Proietti

L'attore addolorato per la morte del suo Maestro. La lettera piena di emozioni letta al Globe Theatre, poi si scusa con i giornalisti prima di entrare in chiesa: "Non ce la faccio proprio"

Enrico Brignano non nasconde il suo dolore, come non lo nascondono gli altri artisti che stamattina si sono ritrovati al Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma, per omaggiare il grande Gigi Proietti. Il feretro al centro del palcoscenico, così l'attore è andato per l'ultima volta in scena, circondato da chi più lo amava e da chi gli deve tutto, come Enrico Brignano, che si formò nella sua scuola di recitazione.

Enrico Brignano: "Il nostro riparo ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno"

Commosso, Brignano ha letto una lettera piena di emozioni e gratitudine: "Ci hai aperto la porta dei sogni, sei stato il mentore per eccellenza, in tutti noi allievi ci hai ispirato il desiderio di emulazione. Ci hai anche insegnato, allo stesso tempo ad essere noi stessi. Un grande con cui ci siamo dovuti confrontare. Il nostro riparo ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno". L'attore romano ha ancora ricordato Gigi Proietti come "grande attore, regista, mattatore, cesellatore arguto, umile stratega, artigiano felice nella sua bottega. Ha reso la vita leggera giocando con lei e trasformandola", per poi concludere: "Vederti sul palcoscenico è stato un privilegio. Tu eri una luce. Oggi su tutti noi resta un timido bagliore".

Il dolore per l'ultimo saluto

Dal teatro shakesperiano, che adesso verrà intitolato a Gigi Proietti, Enrico Brignano ha raggiunto la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, dove si sono svolti i funerali. Accompagnato dalla compagna Flora Canto, l'attore si è fermato con i giornalisti prima di entrare: "Oggi questa città è mesta. A tutti manca qualcosa, ma doobbiamo capire cosa. Forse questo è un segno, per ricordarci che la cultura è importante anche se in questo periodo ce ne siamo dimenticati". Brignano non riesce a concludere e si scusa tra le lacrime: "Non ce la faccio proprio".