Manifestazione No Vax, Enrico Montesano in prima linea (senza mascherina): "Bisogna fare fronte comune"

Tra i manifestanti in piazza oggi a Roma contro "il ricatto del vaccino", c'era anche l'attore e comico romano, oltre ai due ex grillini Sara Cunial (deputata gruppo misto) e Davide Barillari (consigliere della Regione Lazio). Un migliaio di persone sono arrivate alla piazza della Bocca della Verità da tutta Italia. Non solo no vax, ma anche chi nega l’esistenza della pandemia, i no mask e chi denuncia una "dittatura sanitaria".