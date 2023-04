L'Eredità, Gigi D'Alessio vince alla "Ghigliottina" e conquista 100 mila euro

L'Eredità - Viva la Rai", appuntamento speciale in prima serata organizzato per celebrare la storia della Rai con la conduzione di Flavio Insinna, è stato caratterizzato da momenti davvero divertenti grazie agli ospiti in studio, ma soprattutto con i concorrenti che hanno accettato di mettersi in gioco.

A chiudere il game show, come accade nella versione in onda nel preserale, è stata "La Ghigliottina", gioco in cui adrenalina e tensione si mescolano continuamente fino a quando si arriva a scoprire la risposta finale. A provare a vincere è Gigi D'Alessio, che è partito da un montepremi di 200 mila euro, ben sapendo però che la cifra si sarebbe via via dimezzata se avesse scelto l'opzione sbagliata tra quelle che gli sarebbero state poi sottoposte. L'artista è stato però davvero perspicace ed è riuscito a mantenere viva la possibilità di conquistare 100 mila euro. In caso di vittoria l'importo sarebbe andato interamente in beneficenza a Emergency.

Agli altri concorrenti, nonostante fossero stati eliminati, è stata consegnata una cartellina per provare a loro volta a indovinare, per poi confrontarsi con lui.

Le alternative tra cui trovare una parola comune erano: 1 ora e 20, pubblico, fibra, camaleonti e scena aperta.

L'interprete di "Non dirgli mai" si è mostrato subito sicuro e non ha avuto grandi esitazione nell'indicare quale fosse secondo lui la soluzione. La sua scelta è ricaduta su "Applausi", idea che non era venuta a nessuno degli altri Vip che hanno partecipato al gioco. Una scelta che si è rivelata alla fine azzeccata: all'associazione umanitaria fondata da Gino Strada andrà l'importo vinto da D'Alessio. Flavio Insinna ha così ringraziato sia chi è intervenuto in studio, sia il pubblico a casa, che ha avuto modo di trascorrere una serata all'insegna della leggerezza e del divertimento.