"L'Eredità", Luca Argentero protagonista della "Scossa" e ballerino con Pierpaolo Spollon

Luca Argentero è stato tra gli ospiti di "L'Eredità - Viva La Rai", appuntamento speciale con il game show Rai che solitamente va in onda all'ora di cena con la conduzione di Flavio Insinna e organizzato per celebrare la storia della Tv di Stato. All'attore è stato dedicato uno dei giochi tipici del quiz, "La Scossa", dove si deve evitare di indicare l'unica risposta sbagliata tra una serie di proposte.

In questo caso sono state indicate una serie di caratteristiche relative all'attore, ma ben sapendo che una sola non corrispondeva alla sua vita, da prima di diventare famoso a oggi. Il protagonista di "DoC - Nelle tue mani" non ha esitato a commentare le varie risposte, compresa quella in cui è stato definito "campione di cambio di pannolino", una pratica che lui ha dichiarato di conoscere bene visto che la sua primogenita, Nina Speranza, tre anni, lo ha appena tolto, mentre ora lui è alle prese con una situazione simile con il suo secondogenito, Noè Roberto, nato due mesi fa.

Una delle frasi riguardava anche uno dei concorrenti di questa puntata, Pierpaolo Spollon, anche lui protagonista della fiction campione d'ascolti, in gara con la collega Matilde Gioli. Si è parlato infatti dei tanti momenti in cui i due sul set si divertono e scoppiano a ridere per le battute dell'altro, a conferma della grande sintonia che sono riusciti a creare.

Impossibile poi non emozionarsi nel momento i due hanno ballato sulle note di "Jerusalema", canzone parte integrante di una delle scene tipiche della seconda stagione della serie che raccontava l'impegno dei medici nella lotta al Covid. I medici al centro della storia in quell'occasione si erano lasciati andare in una delle poche pause che avevano, nonostante fossero stremati per le cure ai pazienti.

Argentero ha approfittato dell'occasione anche per confermare la terza serie di "DOC - Nelle tue mani", le cui riprese dovrebbero iniziare a maggio. Non è mancato un accenno al suo romanzo, da poco in libreria, dal titolo "Disdici tutti i miei impegni", lavoro in cui ha messo in mostra la sua versatilità, pur sottolineando di non potersi certamente definire uno scrittore.