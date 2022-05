Laura Pausini, Cattelan e Mika: "Sarà un Eurovision di pace e di musica"

The sound of beauty, il suono della bellezza, è pronto a risuonare da Torino e a diffondersi in tutta Italia. Oggi, lunedì 9 maggio, nella conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale è stato il grande giorno dei tre conduttori: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

La cantante, una delle interpreti italiane più conosciute all'estero, in abito fucsia e con un bel sorriso, ha detto che è pronta a fare "Fiesta", spiegando che rispettando i rigidi tempi televisivi che saranno imposti dal regolamento dell'Eurovision non mancherà un suo omaggio a Raffaella Carrà, amatissima nel nostro Paese, in Spagna e in molte altre parti del mondo.

Al suo fianco in questa avventura ci saranno Alessandro Cattelan e Mika.

Eurovision: la conferenza stampa di Pausini, Cattelan e Mika

Il trio si definisce "un gruppo di persone ben bilanciato, ognuno con le sue peculiarità, ma anche con i suoi spazi, che sa divertirsi insieme".

Tutti hanno ben chiaro il ruolo che la musica può avere, in questo momento difficilissimo per tutto il mondo a causa della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

"Una manifestazione come questa pur non essendo politica è di grande impatto e valore, e quindi diventa politica in ogni caso. Eventi come questi possono educare", ha detto Cattelan.

"Siamo qui mano nella mano, per dire qualcosa di semplice: pace", trovando in Mika, con cui duetterà in un inedito, immediato sostegno: La musica è uno strumento per unire. Tutte queste differenti culture e lingue sullo stesso palco esprimono il concetto di universalità. La diversità è fonte di ispirazione. E se a Sanremo è importante quando parli a 14-15 milioni di persone, qui lo è ancora di più con una platea di 200 milioni".

Il clima tra i cantanti e le delegazioni, al di là di qualche episodio legato alla voglia di prevalere nella kermesse è di grande cordialità e di voglia di divertimento con le canzoni e la musica che sono pronte a prendersi la scena.

Domani sera, su Raiuno, la prima semifinale. L'Eurovision Song Contest 2022 è pronto per iniziare.