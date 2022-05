Diodato felice dopo la semifinale: “Bellissimo vedere il nostro Paese con così tanti colori”

G randissimo successo ieri sera per Antonio Diodato. Il cantante è stato grande protagonista nell'intervallo della prima semifinale all’Eurovision Song Contest. Tantissimi gli applausi per la sua interpretazione di “Fai Rumore” al PalaOlimpico di Torino. Oggi, mercoledì 11 maggio, lo abbiamo incontrato e ci ha descritto la sua emozione.

D) Ciao Antonio, ieri sera, nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, martedì 10 maggio, eri l'ospite più atteso e hai fatto una performance bellissima che è stata molto apprezzata. Qual è stata la tua reazione il giorno dopo e quanto hai avuto dalla serata di ieri?

R) È stato pazzesco svegliarsi con il telefono con tantissimi apprezzamenti che ho ricevuto sui social. Sono felice perché è passato un messaggio, proprio quello che volevo lanciare: una grande volontà di vivere un’emozione, stando insieme su un palco, ma anche fuori e creare dei ponti fra le persone. Credo che sia quello che deve fare sempre la musica. Questo è quello che cerchiamo di fare noi quando scriviamo le canzoni. A quanto pare è ciò che è avvenuto ieri sera e per questo sono molto felice.

D) Puoi considerarlo un po’ un “risarcimento” per l’Eurovision perso nel 2020 a causa della pandemia?

R) La musica mi ha insegnato a cogliere i lati positivi, anche quando succedono cose brutte. Era talmente grande ciò che stava accadendo nel 2020, una cosa che coinvolgeva il mondo intero, che non sono riuscito in quel momento a pensare "ho avuto una grande opportunità ed è finita". Oltretutto ho cantato all’Arena di Verona e ho potuto comunicare con il mondo intero, attraverso la bellezza di un posto magico come quello. Quindi mi sono sentito comunque fortunato. Mi sento fortunato perché vivo di una grande passione e la posso condividere con la altre persone.

D) Parlando di bellezza per Torino, l’Eurovision è una vetrina incredibile. Io volevo chiederti qual è la tua percezione di questo grande evento organizzato a Torino, in Italia e un commento sul lavoro da parte della Rai e della macchina organizzativa.

R) C’è un lavoro gigantesco. Quella del’Eurovision è una macchina impressionante e quanto più ti avvicini, la vedi in tutta la sua grandezza. Devo dire che immagino che sia anche un lavoro difficilissimo e faccio veramente un grande in bocca al lupo perché è appena iniziato con la prima serata, anche se loro sono a lavorare qui da due mesi. Credo che la scelta di Torino sia stata bella, è una città splendida ed è bellissimo vederla popolata da così tanta gente che arriva da tutto il mondo, perché l’Eurovision non è soltanto un evento europeo. È bellissimo vedere il nostro Paese riempito di così tanti colori.