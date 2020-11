Ex concorrente di Amici a processo per aver insultato una fan

"Che fai oltre a mangiare?", "Il tuo ragazzo ideale? Commestibile, l'importante è che te lo mangi", "Immagino che fai disperare tua mamma, è capitato che te la sei mangiata?". Ecco alcune delle frasi choc, condite da risatine di scherno, che Daniel Piccirillo - in arte Daniel Cosmic - ha rivolto lo scorso aprile, davanti a migliaia di follower, a una ragazza di 16 anni che era intervenuta in videochiamata durante un suo live su Instagram. Offese che hanno avuto pesanti risvolti psicologici sulla giovane e per le quali il cantante dovrà presentarsi davanti al giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce con l'accusa di diffamazione aggravata dai futili motivi. Il processo si aprirà il 18 novembre 2021.

Come fa sapere Repubblica, sono stati i genitori della 16enne a denunciare l'ex concorrente di Amici - 20 anni - dopo aver chiesto aiuto a uno specialista perché la figlia si rifiutava di uscire e piangeva di continuo.

Le scuse di Daniel Cosmic

La vicenda di body shaming aveva già fatto il giro del web ad aprile e Daniel Cosmic aveva chiesto scusa sui suoi profili social: "Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un cogl***. Mi scuso con tutti". E le scuse erano arrivate anche dal suo manager, Francesco Facchinetti: "A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l'importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso". Profilo nuovo riaperto a ottobre, con quasi 300 mila follower.