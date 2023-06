È morto il papà di Fabri Fibra e Nesli

Un grave lutto ha colpito Fabri Fibra e Nesli. Questa notte è morto loro padre, Ivaldo Tarducci, a 96 anni. Commerciante, il suo negozio di abbigliamento nel centro di Senigallia è un punto di riferimento nella zona, dove lui era molto conosciuto e non solo per essere il papà dei due rapper.

Con lui nessuno dei due aveva un gran rapporto, ma è specialmente Fabri Fibra ad essersi allontanato dalla famiglia, anche da sua madre, a cui invece è molto vicino Nesli. Sui loro profili social - almeno per ora - nessun ricordo.

Fabri Fibra e Nesli non si parlano da 15 anni a causa di divergenze personali e tensioni che hanno sempre animato la loro famiglia, come hanno fatto sapere più volte entrambi in interviste. A immaginare uno scenario del genere era stato qualche anno fa proprio Nesli: "Mio padre ha quasi 90 anni - aveva detto a Vanity Fair - Ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero che c'è sempre tempo".