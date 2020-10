La d'Urso zittisce Corona, lui prosegue su Instagram: "Carlos ha trovato la madre sdraiata a terra"

Se la diretta tv viene interrotta, c'è sempre quella social. Così Fabrizio Corona ha deciso di continuare a raccontare la sua verità, fino in fondo, dopo che Barbara d'Urso, domenica sera, aveva preferito mettere fine al collegamento perché i toni - e i contenuti - si stavano facendo troppo violenti e allarmanti.

L'ex re dei paparazzi, tirato in ballo giorni fa dall'ex moglie Nina Moric, che aveva pubblicato sui social (e poi rimosso) un audio in cui lui la minacciava e il figlio Carlos le chiedeva di tornare a casa, ha tuonato su Instagram: "Non critico la scelta di Mediaset, ognuno decide di fare la televisione che vuole fare. Per loro sono stato troppo aggressivo, ma sono stato vero. C'è ancora qualcuno di vero? Sui social c'è sempre e solo pura finzione. E una volta che parli col cuore ti bloccano. Non ho finito il racconto della storia e oggi è l'ultimo giorno che parlo, poi non parlo più e me ne sto ai domiciliari".

La versione di Fabrizio Corona

Corona finisce di raccontare gli ultimi due giorni in cui il figlio Carlos - che ora pare sia di nuovo a casa con lui - è stato dalla madre. Riportiamo le sue parole: "Quella signora lì neanche in quei due giorni è riuscita a fare la madre. Ha pubblicato una storia in cui si vedeva sorridente, non perché era contenta che il figlio era a casa ma perché era contenta di aver fatto una cattiveria. Una cattiveria pura. Come a voler dire 'te l'ho messa nel c***'. E dov'è l'amore per il figlio?".

Fabrizio Corona: "Carlos ha trovato la madre sdraiata a terra"

Il racconto di Fabrizio Corona assume contorni sempre più inquietanti (sempre secondo la sua versione). "Due giorni è stato da lei e due giorni non è andato a scuola - grida nel video - Due giorni non c'era, con gente che fumava le canne. Ed è tornato a casa sabato perché l'ha trovata sdraiata per terra in salotto, a una di cinquant'anni. Sdraiata nel salotto. Con 4 ragazzini tossici del ca***, sfigati trapper del ca***".

La furia di Corona, poi, si scatena contro il legale di Nina Moric, che ha depositato una denuncia contro di lui alla Questura di Milano per presunti comportamenti lesivi nei confronti del figlio: "Va rinchiusa, radiata dall'albo - urla ancora l'ex fotografo dei vip, mentre legge la querela - 'Gravi costrizioni psicologiche', 'merce di scambio'. Costa 10 mila euro al mese, sono 10 anni che non paga la scuola. Non sa nemmeno dov'è la scuola. Ho lo schifo. Mi viene il vomito. Ho esagerato? Vi chiedo scusa. Vaff***". Sipario?