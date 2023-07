Filippo Facci denunciato per stalking: ammonito dal questore

Sono giorni complicati per Filippo Facci. Non bastava la sparata sulla delicata vicenda che coinvolge il figlio di Ignazio La Russa - indagato per violenza sessuale -, definendo in un articolo di Libero la presunta vittima 22enne "indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache" (frase che rischia di costargli l'epurazione in Rai ancora prima dell'inizio del suo programma I Facci Vostri). Per il controverso giornalista arriva anche una begha legale.

La Divisione Anticrimine della Questura di Milano gli ha inviato nei giorni scorsi un provvedimento di 'ammonimento' per stalking sulla base delle dichiarazioni della ex moglie. Lo fa sapere l'Agi.

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo previsto dalla legge a tutela di una presunta vittima di stalking con natura preventiva e dissuasiva per evitare danni più gravi alla persona che riferisce di aver subito atti persecutori. Facci ha replicato alla notizia: "È un atto dovuto legato molto banalmente a delle mail che io e la mia ex moglie e madre dei miei figli ci siamo scambiati e che non le sono piaciute. È un atto amministrativo e impugnabile davanti al Tar - ha concluso -, il cui peso è talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo". Nessun timore, a quanto pare.