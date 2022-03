"La donna è colei che dà la vita": bufera su Fazio per il tweet sull'8 marzo

Su un terreno scivoloso come quello dell'8 marzo - giornata in cui diritti e retorica si mescolano come ingredienti della stessa torta (possibilmente una mimosa) -, perdere l'equilibrio e finire dritti a terra è molto semplice. Basta poggiare il piede su temi diventati bandiere del femminismo oppure semplicemente usare una parola sbagliata (o giudicata tale) per cadere e venire inghiottiti nel tritacarne social.

Oggi è toccato a Fabio Fazio, che su Twitter si è lanciato in una pericolosa riflessione: "La donna è colei che dà la vita. La guerra è l'esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre". Sono bastati pochi minuti per scatenare il putiferio. Parafrasando il tweet del conduttore, tra le prime a stizzirsi sono state le donne senza figli, costrette tristemente a spiegare di sentirsi complete pur non avendo vissuto le gioie (e i dolori) della maternità. "Quindi chi non ha potuto o voluto essere madre non è una donna" fa notare qualcuna, e ancora: "Praticamente Fabio Fazio ha descritto la Madonna Addolorata". Molte critiche arrivano anche dagli uomini, solidali con le 'non mamme': "Un pensiero anche alle donne straziate dal dolore e che non sono mogli e madri". E poi c'è chi si aspettava una caduta di stile simile dal conduttore - "noto democristiano", come fanno notare sui social - ma sperava un po' meno: "E' Fazio, lo sappiamo. Ma raramente un tweet può rappresentare così bene il patriartaco nella sua versione italica".

Alcuni tweet su Fazio

I commenti

A commentare il tweet Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che rinfresca la memoria a Fazio: "L'8 marzo non è una festa. Considerare le donne solo come madri e mogli non fa giustizia a tutte noi, né alle combattenti ucraine e a tutte le donne che nel mondo lottano per i diritti". La stoccata finale arriva dal giornalista Sebastiano Messina, che non la tocca piano: "Se la Rai volesse stupirci per l'8 marzo, trasmetterebbe una puntata speciale di 'Che tempo che fa' in cui Filippa Lagerbäck conduce e Fabio Fazio annuncia solo il nome del prossimo ospite e poi tace, sorridendo, per tutto il tempo".