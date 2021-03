Federico Fashion Style, saloni chiusi in zona rossa: "Vado in Sardegna, non mi fermo". È bufera

Parrucchieri chiusi fino al 6 aprile in quasi tutta Italia per la zona rossa, ma Federico Fashion Style corre ai ripari. O meglio, corre in Sardegna, l'unica regiona bianca in Italia. Il parrucchiere dei vip ha annunciato su Instagram un tour sull'Isola: "Amo il mio lavoro! Come tutti certo, ma il mio lavoro si confonde e si mischia con la passione, la passione mi rende vivo. Per questo ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza. Sento il bisogno di non dovermi fermare, perché solo quando esprimo la mia arte io sono felice".

Il 20 gennaio sarà a Iglesia, poi Quartucciu, Cagliari, una città al giorno fino al 27, quando concluderà il suo lavoro 'on the road' a Olbia. "Vieni anche a Firenze" chiede una follower e lui risponde senza pensarci: "Arrivo anche da voi". Sui social, però, non tutti sostengono Federico. La scelta, anzi, la possibilità di andare a lavorare in un'altra regione non è proprio per chiunque e piovono critiche. "È uno schifo. E lo dico da cliente, non da professionista - si legge tra i commenti - È un atto davvero offensivo, che egoismo" e ancora: "Abbi rispetto per i nostri parrucchieri". "Stai a casa tua" si legge e in tanti gli scrivono di evitare di spostarsi dalla zona rossa, ma l'hair stylist dei vip assicura: "State tranquilli, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Sardegna. Io farò il tampone il giorno prima di partire. State assolutamente tranquille".

Federico Fashion Style era salito alla ribalta delle cronache dopo il suo ultimo viaggio in Sardegna, dove era andato in vacanza l'estate scorsa: quando era rientrato a Roma era risultato positivo al Covid.

