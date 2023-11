Fedez lancia la petizione per il bonus psicologo: "Il Governo stanzi fondi per la salute mentale, è una priorità"

Continua la battaglia di Fedez per la salute mentale. Il rapper passa dalle parole ai fatti e lancia sulla piattaforma Avaaz.org una petizione per salvare il bonus psicologo, misura che il governo ha ridotto drasticamente. Nel 2022, anno in cui è entrato in vigore - dopo l'emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni psicologiche soprattutto sui più giovani - il totale stanziato era di 25 milioni di euro, e su circa 395mila domande presentate il 99% rispondeva ai requisiti di ammissibilità. Numeri che parlano chiaro. "Solo il 10,5% però è stato finanziato, circa circa 41.600 domande" si legge nella petizione, che spiega come nel 2023 il Governo ha stanziato 5 milioni di euro per l'anno in corso e 8 milioni di euro per ogni anno dal 2024 in poi.

"Il bonus ha il merito di essere diventato strutturale, ma con un finanziamento drasticamente ridotto che non soddisfa tutte le richieste di aiuto" si legge ancora, sottolineando la mancanza del decreto attuativo della misura, che se non sarà varato nei prossimi 2 mesi rischia di vanificare l'operazione facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato. Insomma, un nulla di fatto che colpirebbe chi ne ha più bisogno. E non sono pochi. L'appello di Fedez sui social è accorato: "Ragazzi è ufficialmente online la petizione per il bonus psicologo. Cliccate sul link, firmatela, fatela girare il più possibile. Facciamo sì che la salute mentale diventi una priorità del dibattito di questo Paese visto che se ne parla veramente pochissimo. Facciamoci sentire".

Migliaia di firme raccolte in pochissime ore e il numero continua a crescere minuto dopo minuto, anche grazie ai molti volti noti che stanno rilanciando la petizione, a partire ovviamente da Chiara Ferragni: "Fede ha dato vita a una petizione in cui si chiede al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale - scrive l'imprenditrice tra le storie Instagram, condividendo il link - È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi e ragazze in particolare, diventi una priorità per questo Paese".

Le firme famose

Tra i primi firmatari Francesca Michielin. "Aiutateci a chiedere più fondi per la salute mentale, è fondamentale per il benessere di tante persone che non possono accedere alla psicologia" scrive la cantante - grande amica di Fedez - e oltre a lei ci sono anche J-Ax, Francesca Fagnani, Roberto Saviano, Tommaso Zorzi e Fiorello. Un tam tam che sta facendo un gran bel rumore.