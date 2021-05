Fedez VS Crosetto: botta e risposta al vetriolo, poi le 'scuse' del rapper

A poco più di 24 ore dalla bufera scatenata da Fedez al concerto del Primo Maggio con il suo discorso in favore del Ddl Zan e l'accusa di censura nei confronti della Rai, nuovo round per il rapper. Stavolta il faccia a faccia è con Guido Crosetto, ex deputato di centrodestra e cofondatore di Fratelli d'Italia, che nel 2019 ha lasciato definitivamente la politica pur continuando ad esserne un 'prezzemolino'.

Crosetto tira in ballo l'artista con un tweet chiaramente provocatorio: "Caro dott. Fedez - scrive - posso mandarle una nota nella quale le racconto cosa è emerso essere accaduto nella magistratura e nel CSM negli ultimi anni? Anche un riassunto sulle oltre 30.000 ingiuste detenzioni e sulle carceri italiane. Servirebbe aiuto per sollevare interesse. Grazie". La risposta del rapper non si fa attendere e i toni sono tutto fuorché distesi: "Salve, non sono dottore, lei è onorevole invece giusto? Volentieri, anche se mi chiedo una cosa - si legge - un uomo politico che non riesce a sollevare interesse su battaglie che gli stanno a cuore al punto da dover chiedere ad un povero ignorante come me, sta forse sbagliando qualcosa?". Poi si corregge: "Chiedo venia, è stato onorevole".

Una replica velenosa davanti alla quale l'ex deputato incalza: "No, non lo sono più da tempo. Il mio non era un messaggio condito di disprezzo, la sua risposta sì. Era semplicemente un modo per far risaltare l'incapacità della politica, che ho lasciato, di sollevare temi. Cosa che invece lei fa. Tutto qui. Ora potrebbe scusarsi. Buona giornata". Rumore di unghie sugli specchi e Fedez concede l'armistizio (le scuse, invece, suonano come un contentino): "Le porgo le mie scuse - twitta il rapper, mettendo un punto alla bagarre - l'ho presa troppo sul serio evidentemente. Buona giornata a lei".

Il botta e risposta su Twitter tra Fedez e Guido Crosetto